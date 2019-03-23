إجلاء 1300 راكبا من على متن سفينة سياحية تعطلت محركاتها قبالة الساحل الغربي للنرويج

قالت الشرطة وعمال إنقاذ في النرويج، إن طائرات هليكوبتر مخصصة لأغراض الإنقاذ، أجلت نحو 1300 من ركاب وطاقم سفينة سياحية تعطلت محركاتها، اليوم السبت، بسبب رياح عاتية قبالة الساحل الغربي للنرويج.

وقالت خدمة الإنقاذ البحري في النرويج، إن السفينة "فايكنج سكاي" انحرفت نحو اليابسة، وأطلقت إشارة استغاثة.

وأضافت لرويترز إن السفينة تمكنت لاحقا من تشغيل أحد محركاتها، وأصبحت على بعد نحو كيلومترين من اليابسة ولم تعد جانحة.

وانتشلت طائرات الهليكوبتر الركاب واحدا تلو الآخر من على ظهر السفينة، ثم نقلتهم إلى قرية شمالي مدينة (مولدي)، الواقعة على الساحل الغربي للنرويج.

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وقال متحدث: "نريد إجلاء الجميع وهو ما سيستغرق وقتا طويلا".

فيما قالت خدمة الإنقاذ إن سفنا عدة وأربع طائرات هليكوبتر تشارك في عملية الإنقاذ كما جرى تجهيز أماكن لاستقبال الركاب بعد نقلهم.

كما قال متحدث آخر إن كل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة في حالة تأهب وتضم 60 متطوعا من الصليب الأحمر النرويجي.