موقع الكتروني: زعيم لاحتجاجات الجزائر يرفض محاولة الجيش إعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم

ذكر موقع هاف بوست مغرب الإلكتروني يوم الثلاثاء أن زعيما لاحتجاجات الجزائر رفض مساعي الجيش لإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، قائلا إن الشعب يريد حكومة توافق وطني.

ونقل الموقع الإلكتروني عن المحامي وأحد زعماء الاحتجاج مصطفى بوشاشي قوله "الشعب الجزائري لا يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية".

وكان قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد طالب الثلاثاء باتخاذ إجراء دستوري لإعلان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، قائلا إن ذلك سيلبي مطالب المحتجين الساعين لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما.

ودعا صالح خلال حديثه لضباط من الجيش بثته قناتان خاصتان إلى موقف موحد لحل الأزمة التي أطلقت شرارة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ أسابيع.

وقال صالح إن الحل سيستند إلى المادة 102 من الدستور وسيحقق "توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف". وتسري هذه المادة في ظروف معينة مثل تدهور صحة الرئيس. وندر ظهور بوتفليقة (82 عاما) في أي مناسبة عامة منذ أن أصيب بجلطة دماغية في عام 2013.

والخطوة التالية هي أن يعلن المجلس الدستوري رسميا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب، وهو قرار يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين.

للمزيد على يورونيوز:

قائد الجيش الجزائري يطلب إعلان منصب الرئيس شاغرا

من هو رئيس مجلس الأمة الجزائري الذي من المتوقع أن يقود البلاد مؤقتاً؟