قائد الجيش الجزائري يطلب إعلان منصب الرئيس شاغرا

قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية اليوم الثلاثاء إن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب بتفعيل المادة الدستورية 102 التي تقضي بإعلان منصب الرئيس شاغرا وتولي رئيس مجلس الأمة منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.

وتنص المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

رئيس الأركان الجزائري قال أيضا إن مطالب الشعب الجزائري مشروعة، وأكد على أن أطرافا معادية قد تستغل المسيرات بالرغم من طابعها السلمي.

وسيتولى بحسب تفعيل مادة 102 السدتورية رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.

آلاف الجزائريين نظموا احتجاجات في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.

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