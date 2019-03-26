عاجل

عاجل

العالم

بوتين سيناقش اليوم مسألة الجولان مع الرئيس اللبناني في موسكو

 محادثة
بقلم:  Euronews 
ميشال عون في موسكو اليوم
ميشال عون في موسكو اليوم -
@ Copyright :
REUTERS/Maxim Shemetov/Pool
حجم النص Aa Aa

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان مع الرئيس اللبناني ميشال عون في موسكو اليوم الثلاثاء.

ووقع الرئيس الأمريكي أمس الاثنين مرسوما يمنح إسرائيل رسميا اعترافا أمريكيا بأن الجولان أرض إسرائيلية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "مثل هذه القرارات لها تداعيات سلبية دون شك على التسوية في الشرق الأوسط والجو العام للتسوية السياسية في سوريا".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وصل إلى إلى موسكو في زيارة رسمية يوم أمس، تلبية لدعوة روسية، ورافقه وزير الخارجية جبران باسيل، والسفير اللبناني لدى روسيا شوقي بو نصار.

ومن المقرر أن يتباحث عون مع كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم فلاديمير بوتين، في شؤون المنطقة وأزمة اللاجئين وسبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

المزيد عن