شاهد: كيف تصرف بوتين وكيم خوفا من "الخيانة" والفأل السيء"

قدم الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، هدية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم، الخميس، في فلاديفوستوك الروسية، وهي عبارة عن سيف قتال تقليدي كوري.

هدية بوتين لم تكن مختلفة كثيراً، حتى لو كان السيف الروسي مقوساً أكثر من الكوري.

ومع تبادل السيوف تبادل الزعيمان القطع النقدية، إذ في الكثير من الثقافات الغربية، ومنها الروسية، يدفع متلقي الهدايا من سيف وخنجر وسكين مبلغاً رمزياً لمقدمها، إذ ثمة قناعات شعبية تربط عدم الدفع بالخيانة، كما في فرنسا مثلاً، أو بالفأل السيء، كما في روسيا.

والتقى الزعيمان في قمة تهدف، روسياً، إلى إظهار ضرورة الدور الروسي في حل الأزمات العالمية، حيث أرادت روسيا القول إن واشنطن ليست القوة الوحيدة القادرة على وضع الأجندة الخاصة ببرنامج بيونغ يانغ النووي.

ومن الجهة الكورية مثلت الزيارة فرصة للحصول على دعم من بلد جديد ولتخفيف محتمل للعقوبات.

وعقد الزعيمان محادثات في جزيرة قبالة مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادئ، وذلك بعد شهرين من انتهاء قمة بين كيم والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخلاف بدد الآمال في تحقيق نجاح في مسألة الملف النووي الكوري والسلام في شبه الجزيرة.

وعقب انتهاء القمة قال بوتين للصحفيين إنه راض هو وزملاؤه عن نتيجة المحادثات.

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