النواب البريطانيون يصوتون ضد جميع سيناريوهات البريكست الثمانية

صوت المشرعون البريطانيون اليوم على رفض جميع السيناريوهات الثمانية المطروحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ستيفن باركلي، وزير خارجية بريطانيا، إن حقيقة أن أياً من خيارات خروج بريطانيا البديلة التي صوّت عليها المشرعون البريطانيون يوم الأربعاء لم تحظ بتأييد الأغلبية، تظهر أن صفقة رئيس الوزراء تيريزا ماي هي الخيار الأفضل.

وسيطر المشرعون على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء في محاولة لكسر الجمود حول صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو، والتي رفضها البرلمان مرتين.

وقال باركلي أمام البرلمان: "نتائج العملية التي مر بها مجلس العموم اليوم تعزز وجهة نظرنا بأن الصفقة التي تفاوضت عليها الحكومة هي الخيار الأفضل".

وكانت ماي قد قالت إنها مستعدة للاستقالة لإنقاذ عملية الخروج، بحال تم تمرير صفقتها الأخيرة.

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