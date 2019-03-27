مهاجرون يختطفون سفينة أنقذتهم ويتجهون بها إلى مالطا

قامت مجموعة من المهاجرين باختطاف سفينة تجارية كانت قد أنقذتهم في المياه الليبية، وتتجه السفينة الآن نحو مالطا، بحسب القوات المسلحة المالطية.

وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة فإن محاولات الاتصال بقبطان السفينة لم تفلح حتى الآن، وقال المتحدث إن السفينة لا تزال في المياه الإقليمية الليبية ويتعقبها خفر السواحل الليبي. كما تراقب السلطات المحلية الوضع.

وذكرت صحيفة La Repubblica الإيطالية أن السفينة التجارية El Hiblu 1 قد اختطفتها مجموعة من المهاجرين الذين أنقذتهم في منطقة البحث والإنقاذ في ليبيا. وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجرين، بعد أن علموا أنه ستتم إعادتهم إلى ليبيا، أجبروا السفينة على تغيير مسارها نحو مالطا.

وحدث هذا عندما كانت السفينة على بعد ستة أميال فقط من الساحل الليبي.

وقال وزير الشؤون الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنهم "لن يدخلوا إيطاليا بالتأكيد. لم تعد هذه عملية إنقاذ، هذه أول عملية قرصنة في أعالي البحار."

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