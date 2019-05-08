الأمم المتحدة تطلب من مالطا إسقاط تهم الإرهاب عن ثلاثة أفارقة خطفوا ناقلة

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مالطا، إلى إسقاط تهم الإرهاب عن ثلاثة فتية من المهاجرين الأفارقة، اعتقلوا لخطفهم ناقلة تجارية صغيرة أنقذتهم ضمن آخرين من على متن إحدى السفن قبالة الساحل الليبي.

وكان الثلاثة، الذين دفعوا ببراءتهم، ضمن 108 مهاجرين أفارقة أنقذتهم الناقلة (إلهيبلو 1) في أواخر شهر (آذار). ووجهت لهم اتهامات بتهديد الطاقم، في محاولة لإجبار الناقلة على التوجه إلى مالطا، وعدم إعادتهم إلى ليبيا.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 7 أيار (مايو) إن مهاجرين كثيرين، ومنهم عدة أطفال، كانوا مصابين بالجفاف وعليهم "آثار تعذيب واضحة".

ومن المقرر أن يمثل الفتية الثلاثة، وأحدهم من ساحل العاج واثنان من غينيا، أمام محكمة يوم 20 أيار (مايو).

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Reuters Maltese soldiers are seen on the merchant ship after it arrived in Senglea

شامداساني أوضحت خلال إفادة صحفية أن "المتهمين أعمارهم 15 و16 و19 عاماً. وجرى توجيه اتهامات لهم بموجب قوانين مالطا للاشتباه بخطفهم السفينة، وإجبارها على التوجه إلى مالطا. وتصل عقوبة بعض من تلك الاتهامات إلى السجن مدى الحياة".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطات في مالطا.

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وقالت شامداساني إن ليبيا "ليست ميناء آمناً"، مشيرة إلى وقائع موثقة للقتل والتعذيب والاحتجاز القسري للمهاجرين.

وأضافت أن إعادة المهاجر قسرياً إلى ليبيا بعد إنقاذه في البحر، يعد انتهاكا لمبدأ قانوني يحظر إعادة أي شخص يكون معرضاً لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.