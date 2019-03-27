ترامب يستقبل زوجة غوايدو في البيت الأبيض وبنس يصفها بالشجاعة

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزوجة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في البيت الأبيض أثناء حشدها الدعم الدولي لزوجها لإسقاط الرئيس نيكولاس مادورو.

وقابلت فابيانا روزاليس وشخصيات معارضة فنزويلية بارزة أخرى الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس ومسؤولين آخرين.

وقال ترامب للصحفيين أثناء الاجتماع إن الشعب الفنزويلي مر بتجربة "مبهمة" في عهد مادورو، ووصف بنس روزاليس بأنها امرأة "شجاعة" وقال إن الولايات المتحدة تقف بحزم وراء قضية المعارضة.

من المقرر أن تجتمع روزاليس لاحقًا مع أعضاء الكونغرس وستتحدث في مؤتمر مع السفير المعترف به من قبل إدارة ترامب.

وترى الولايات المتحدة و 50 دولة أخرى أن إعادة انتخاب مادورو العام الماضي كانت غير شرعية، واعترفت بغوايدو كرئيس مؤقت.

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