قتيلان ومصابان في إطلاق نار في سياتل

قالت شرطة سياتل إن شخصين قتلا وأصيب آخران بجروح خطيرة، عندما فتح مسلح النار على اثنين من قائدي السيارات وعلى حافلة في سياتل، ثم تسبب في تصادم لدى محاولته الفرار مستقلا سيارة مسروقة. وأضافت الشرطة في بيان أن الحادث وقع في ساعة الذروة عصر يوم الأربعاء في ضاحية بشمال شرق سياتل، عندما اقترب الجاني من قائدة سيارة عند تقاطع طرق وأطلق النار عليها، قبل أن يطلق النار على الحافلة.

وقالت الشرطة إن سائق الحافلة واجه إطلاق النار، ولكنه تمكن من تغيير مسار الحافلة والابتعاد عن المهاجم الذي اقترب من شخص آخر يقود سيارة تويوتا، وفتح النار عليه فأرداه قتيلا.

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وأضافت الشرطة أن المسلح استقل السيارة التويوتا بسرعة لدى وصول الشرطة محاولا الهرب، لكنه اصطدم بمركبة قريبة فقتل السائق. وألقى ضباط القبض على المشتبه به بعد مواجهة قصيرة. ولم توضح السلطات بعد الدافع المحتمل وراء الحادث ولم تحدد نوع السلاح المستخدم.

ونقل المشتبه به الذي لم تعلن هويته إلى مستشفى في سياتل حيث يوضع تحت حراسة، بينما يعالج من جروح لا تهدد حياته. وقالت الشرطة إن قائد سيارة قتل في إطلاق النار، بينما لقي الآخر حتفه في التصادم. ولم تعلن أسماء الضحايا.

وقالت هيئة النقل في كينغ كاونتي على تويتر إن سائق الحافلة فعل إنذارا للطوارئ، للإبلاغ عن تعرضه لإطلاق نار، ولم يصب أي من الركاب وعددهم 12.