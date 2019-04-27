إصابة شخصين في حادث إطلاق نار بمعبد بسان دييغو

ذكرت إدارة شرطة مدينة سان دييغو الأميركية هذا السبت أن رجلا احتجز لاستجوابه بعد عملية إطلاق نار عند معبد شمالي المدينة أسفر عن وقوع إصابات. وقال مركز باوي التابع للإدارة على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي "توجد إصابات. إنه موقف متطور".

وكانت إدارة الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن ضباطا يحققون في تقارير أفادت بوجود رجل يحمل سلاحا بمنطقة معبد شاباد.

وذكرت محطة إخبارية محلية أن المعبد كان يقيم احتفالا بمناسبة عيد الفصح مضيفة أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

يأتي الحادث بعد ستة أشهر من قيام مسلح باقتحام معبد يهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا خلال أداء صلوات السبت وهو يصيح ”الموت لكل اليهود“. وقتل المسلح 11 مصليا وأصاب ستة آخرين، بينهم أربعة رجال شرطة، قبل إلقاء القبض عليه.

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