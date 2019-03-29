شاهد: لوحةٌ يتَّضح بعد تنظيفها أنّها أصليّة وللفنان الإيطالي بوتيتشيلي

اكتشف متخصصون بريطانيون في ترميم الأعمال الفنية يعملون على لوحة كان يعتقد منذ فترة طويلة أنها تقليد لإحدى تحف الفنان ساندرو بوتيتشيلي أن اللوحة في حقيقة الأمر خرجت من ورشة عمل الفنان الذي عاش في عصر النهضة الإيطالية.

وقالت مؤسسة إنجليش هيرتدج يوم الخميس إن خبراءها اكتشفوا هذا بينما كانوا يزيلون طبقات من الورنيش القديمة من على لوحة "مادونا ديلا ماليجرانا" والتي تظهر السيدة العذراء وهي تحمل السيد المسيح وفاكهة الرمان.

وقالت راتشيل ترنبول كبيرة خبراء الترميم في المؤسسة "لاحظت على الفور أن اللوحة تشبه بشكل كبير ما يخرج من ورشة عمل بوتيتشيلي نفسه. من ناحية الأسلوب، كان الشبه أكبر من أن تكون تقليدا، كانت الحقبة الزمنية الصحيحة واللوحة سليمة من الناحية الفنية وهي مرسومة على ورق مصنوع من شجرة الحور والذي كان شائعا في تلك الفترة".

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وأضافت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ظهور هذه الألوان من تحت تلك الطبقات التي وضعت ضمن عملية ترميم لاحقة هو تجربة رائعة".

واستخدم الخبراء الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء في فحص اللوحة وكشف الرسم تحتها، بما في ذلك أي تغيير في الخطوط الأصلية، وهو ما قدم دلائل على هويتها الحقيقية.

وهذه أقرب نسخة للتحفة الأصلية التي ترجع إلى القرن الخامس عشر والمعروضة حاليا في معرض أوفيزي في فلورنسا.

واعتاد بوتيتشيلي، المشهور بلوحات مثل (ذا بيرث أوف فينوس) و (بريمافيرا) أن يصنع نسخا من لوحاته ليبيعها لمن يعجب بأي من أعماله التي رآها في مكان آخر.