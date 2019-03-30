الشرطة الألمانية تلقي القبض على 10 أشخاص لتخطيطهم شن هجمات كبيرة بالأسلحة والمتفجرات

قال متحدث باسم الادعاء الألماني إن الشرطة ألقت القبض على عشرة أشخاص في مداهمات قبل فجر اليوم السبت للاشتباه بتخطيطهم لشن هجمات كبيرة باستخدام مخزون من الأسلحة والمتفجرات.

وتأكد أن أحد المقبوض عليهم من طاجيكستان لكن المسؤولين لم يكشفوا عن تفاصيل أخرى تذكر عن المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في الساعات الأولى من الصباح في غرب البلاد وجنوبها.

وذكرت إذاعة بافاريا الحكومية في وقت لاحق أن السلطات أطلقت سراح العشرة لكن التحقيقات مستمرة.

وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم بسبب ما تردد بشأن التخطيط لتنفيذ "جريمة خطيرة تهدد الدولة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنهم من المؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وشهدت ألمانيا عدة هجمات نفذها متشددون في السنوات الماضية منها هجوم بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في برلين في عام 2016 أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وأعلنت السلطات في أنحاء أوروبا حالة التأهب القصوى تحسبا لشن اليمين المتطرف هجمات بعد مقتل 50 شخصا في هجوم على مسجدين بنيوزيلندا قبل أسبوعين.

وتحقق الشرطة النمساوية في وجود صلات بين منفذ الهجوم وحركة يمينية متطرفة مناهضة للمهاجرين المسلمين.

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