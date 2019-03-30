السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور ويمنح العاملين بالدولة علاوة استثنائية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).

وأعلن أيضا زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس المصري في احتفال سلم خلاله أوسمة للأمهات المثاليات.

ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو تموز.

وأعلن السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور".

كما أعلن منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها.

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