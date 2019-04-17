مصر تجري استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي يوم 20 أبريل

قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الأربعاء إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل نيسان.

وكان مجلس النواب وافق أمس الثلاثاء بأغلبية كبيرة على التعديلات. ويتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.

وأضاف لاشين أن المصريين في الخارج سيتسنى لهم المشاركة في الاستفتاء في السفارات المصرية من 19 إلى 21 أبريل نيسان.