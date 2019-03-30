شاهد: عشاء بقائمة طعام من الذهب عيار 24 في باريس!

تمتع عشرون ضيفاً خلال مأدبة عشاء في العاصمة الباريسية بأطباق مغطاة بالذهب من عيار 24 أعدتها الفنانة الفرنسية فريدريك ليسيرف.

المأدبة نظمها أمناء معرض فانيتييس في باريس، الذين قالوا إنهم أرادوا انتقاد سوق الذهب لكن في الوقت نفسه إظهار أهمية المادة في الفن المعاصر.

تحت رقائق الذهب الرفيعة، كانت قائمة الطعام بسيطة كالدجاج والبيض المسلوق ، ورقائق الخضروات المرشوشة بالذهب والحلوى المغطسة بالذهب كذلك.

كل ورقة من الذهب تكلف حوالي 2.50 يورو، ويكلف العشاء 40 يورو للشخص الواحد.