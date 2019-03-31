البرازيل تفتتح مكتبا دبلوماسيا في القدس للقيام بجزء من أعمال سفارتها في إسرائيل

قالت إسرائيل يوم الأحد إن البرازيل فتحت "مكتبا دبلوماسيا" في القدس مع بدء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو زيارة للبلاد.

وقال إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي على تويتر "شكرا لافتتاح مكتب دبلوماسي في القدس". ونشر كاتس صورة له وهو يصافح نظيره البرازيلي.

وزارة الخارجية البرازيلية صرحت بأن هذا المكتب سيقوم بأداء جزء من مهام سفارتها في إسرائيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية في برازيليا "قررت البرازيل فتح مكتب في القدس لتعزيز التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار ليكون جزءا من سفارتها في إسرائيل".

وتأتي الزيارة التي تستمر أربعة أيام قبل أسبوع من إجراء انتخابات في إسرائيل تحتدم فيها المنافسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتمي لليمين ومرشح شعبوي ينتمي للوسط وفيما يواجه نتنياهو مزاعم فساد ينفيها جميعا.

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وقال بولسونارو بالعبرية خلال مراسم الترحيب به ونتنياهو إلى جواره في مطار بن غوريون في تل أبيب "أحب إسرائيل".

وقال نتنياهو إنهما سيوقعان "العديد من الاتفاقات" بما يشمل اتفاقات أمنية وإن الرئيس البرازيلي سيزور الحائط الغربي "في القدس.. عاصمتنا الأبدية".

وخلال زيارة للبرازيل في الأول من يناير/ كانون الثاني لحضور تنصيب الرئيس قال نتنياهو إن بولسونارو قال له إن نقل سفارة البرازيل في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس هي مسألة "تتعلق بالتوقيت وليس بالمبدأ".

لكن نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو، وهو جنرال متقاعد من الجيش، قال لرويترز في مقابلة في فبراير / شباط إن نقل السفارة فكرة رديئة لأنه سيضر بصادرات البلاد لدول عربية بما يشمل مبيعات أطعمة حلال تقدر بنحو خمسة مليارات دولار.

كما عارض الفريق الاقتصادي للرئيس وجماعات ضغط تدافع عن مصالح أصحاب المزارع خطوة نقل السفارة.