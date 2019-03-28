كاتب سعودي يثير ضجة بقوله إن القدس والجولان إسرائيليتان

أثار الكاتب والمحلل السياسي السعودي تركي الحمد ردود أفعال غاضبة على موقع تويتر بعدما غرد قائلاً إن هضبة الجولان والقدس هما إسرائيليتان.

وجاءت تغريدة الحمد تعليقاً على الإدانة السورية والعربية والدولية لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة جولان المحتلة منذ عام 1967.

وقال الحمد إن انتقادات القرار الأمريكي ما هي إلا "صياح ونواح الذي لن يضر ذبابة ولن يغير علاقة".

واتهم المستخدمون الغاضبون الحمد بالعمالة والخيانة وطالبوه بالصمت إذا لم يرد التعاطف مع الحق السوري في الدفاع عن الجولان.

وأثار الحمد سابقاً انتقادات واسعة بتغريداته التي تضمنت انتقادات لحكام عرب كان آخرها اعتراضه على التعديلات الدستورية المقترحة في مصر والتي تقضي ببقاء الريس عبد الفنتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034.

وتعرض الحمد سابقاً لهجوم من مستخدمين اتهموه بالازدواجية بسبب انتقاده لحكام المنطقة دون فعل الأمر نفسه مع حكام السعودية.

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