مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في "يوم الأرض" في غزة والضفة الغربية

اندلعت اليوم السبت 30 آذار/مارس اشتباكات عنيفة قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة بين جنود إسرائيليين ومتظاهرين فلسطينيين خلال إحياء "يوم الأرض" مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ويصادف اليوم ذكرى "يوم الأرض" الـ 43، ويحيي الفلسطينيون هذا اليوم من كل عام تأكيداً على حقهم في العودة وتمسكهم بأرضهم.

كما اندلعت مواجهات متفرقة بين عشرات الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت المواجهات عقب تنظيم الفلسطينيين مسيرات على مدخل مدينتي رام الله والبيرة ونابلس.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.