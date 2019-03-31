ممثل كوميدي يتصدر انتخابات الرئاسة الأوكرانية

أظهر أول استطلاع لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأوكرانية اليوم الأحد تقدم الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي في الجولة الأولى بنسبة 30.4 بالمئة يليه الرئيس الحالي بترو بوروشينكو بنسبة 17.8 بالمئة.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات خلال إعلان نتائج الاستطلاع إن الاستطلاع يستند على عدد الأصوات حتى الساعة 1800 مساء (1500 بتوقيت جرينتش).

وتجرى جولة إعادة يوم 21 أبريل نيسان إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من التصويت.

وباتت قيادة أوكرانيا على المحك بعدما أصبح ذلك البلد على خط المواجهة بين الغرب وروسيا عقب احتجاجات الشوارع عام 2014 التي أطاحت بسلف بوروشينكو المدعوم من الكرملين وضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

ومن بين 39 مرشحا لا يريد أي من المتنافسين العودة إلى فلك روسيا.

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