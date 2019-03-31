أوكرانيا تنتخب رئيسا جديدا وممثل كوميدي الأوفر حظا

يتوجه الناخبون الأوكرانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي لا يبدو أن هناك جهة تحسمها حتى الآن.

وتعيش أوكرانيا في حالة حرب على حدودها الشرقية، فيما يعاني اقتصادها من أزمات حادة، حيث يبلغ معدّل الدخل الفردي الشهري في أوكرانيا نحو 300 يورو فقط.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم الممثل فولوديمير زيلينسكي (41 عاماً) بفارق كبير على منافسيهْ، الرئيس الحالي بترو بوروشينكو، ورئيسة الوزراء سابقاً، يوليا تيموتشينكو، مع أكثر من 25 بالمئة من نوايا التصويت.

وقام 39 شخصاً بتقديم طلبات ترشّحهم إلى الانتخابات الرئاسية.

ولم يخض زيلينسكي أية تجربة سياسية قبل اليوم، وهو حاز على شهرة واسعة في أوكرانيا بعد تمثيله الدور الرئيسي في مسلسل تلفزيوني، حيث يلعب دور مدرّس تاريخ يصبح رئيس البلاد فيما بعد.

وقال الرئيس الأوكراني الحالي، بترو بوروشينكو (53 عاماً)، يوم أمس السبت، خلال احتفال ديني "إن أوكرانيا بحاجة لولاية رئاسية أخرى له، كي يتم تثبيت الإصلاحات التي قام بها".

ويؤيّد بوروشينكو مشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، "ناتو".

وباتت قيادة أوكرانيا على المحك بعدما أصبح ذلك البلد على خط المواجهة بين الغرب وروسيا عقب احتجاجات الشوارع عام 2014 التي أطاحت بسلف بوروشينكو المدعوم من الكرملين وضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

ومن غير المتوقع أن يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات، وهو ما يعني إجراء جولة إعادة في 21 أبريل نيسان. ومن بين 39 مرشحا لا يريد أي من الفائزين المحتملين العودة إلى فلك روسيا.

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