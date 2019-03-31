ولادة شبلين أبيضين نادرين في متنزه بشبه جزيرة القرم

ولد شبلان أبيضان نادران في متنزه سفاري في شبه جزيرة القرم.

وولد الشبلان الذكر والأنثى في الذكور في متنزه تايغان للأسود بالقرب من بيلوغورسك قبل عدة أيام ولكن لم تتم تسميتهما بعد.

وأصبحت والدتهم، ميلادي، أمًا للمرة الثانية، بعد إنجابها في العام الماضي أيضًا.

ويقدر عدد الأسود البيض حول العالم بنحو 300.

تأسست حديقة تايغان، أول حديقة أسود في أوروبا، من قبل أوليغ زوبكوف في عام 2006 وتضم الآن 60 أسداً.

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