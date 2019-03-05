رجل تشيكي يفارق الحياة بعد أن هاجمه أسد رباه كحيوان أليف

فارق رجل تشيكي يبلغ من العمر 34 عاماً الحياة متأثراً بجراح أصيب بها نتيجة مهاجمته من قبل أسد.

ميشال براسيك، الذي كان يعيش في قرية زديتشوف الشرقية في جمهورية التشيك، تعرض للهجوم والقتل على يد أسد يبلغ من العمر تسع سنوات، وهو واحد من أسدين كان ميشال يربيهما ويحتفظ بهما كحيوانات أليفة.

وأبقى الرجل على الأسدين، ذكر وأنثى، في قفص دون رخصة بناء ودون إذن من الخدمات البيطرية المحلية.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة وفاة الرجل بالإضافة إلى مقتل الأسدين.

وتم إخطار الشرطة بالحادث من قبل والد ميشال الذي رأى ابنه ملقى داخل القفص من خلال كاميرا مراقبة.

وكان الطبيب الذي هرع إلى مكان الحادث هو أول من أعلن وفاة الرجل، وفقاً لما ذكرته الشرطة، التي أضافت أن الحيوانين لم يتركا القفص بعد الحادث.

ويربي ميشال الأسد الذكر منذ عام 2016 في حين حصل على اللبوة العام الماضي. وكان العديد من سكان القرية قلقين من وجود الحيوانين.

في يونيو / حزيران ، تصدرت اللبوة عناوين الصحف بعد أن هاجمت راكب دراجة.

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