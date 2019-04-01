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بيرو

حريق داخل حافة في بيرو يودي بحياة 20 شخصا

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
حريق داخل حافة في بيرو يودي بحياة 20 شخصا
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أعلن متحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق في بيرو أن 20 شخصا على الأقل قتلوا وجرح آخرين إثر اندلاع حريق في حافلة بمحطة للحافلات في ليما عاصمة البلاد يوم أمس الأحد 31 آذار/مارس.

وقال ماريو كاساريتو رئيس مركز الإطفاء في العاصمة، إن رجال الإطفاء لم يتمكنوا حتى اللحظات الأخيرة من إحصاء العدد النهائي للقتلى نظرا أن معظم الناس حوصروا في الطابق العلوي من الحافلة أثناء محاولتهم الهرب.

وقال أحد الشهود إن الحريق بدأ في محرك الحافلة وسرعان ما انتشر بداخلها، هذا وأعلن المتحدث لويس ميخيا لقناة تلفزيونية محلية إن السلطات تحقق في سبب الحريق.

وأظهرت صور تلفزيونية بقايا الحافلة المحروقة وقد تجمع حولها الناس في حي سان مارتن دي بوريس على مشارف العاصمة.

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