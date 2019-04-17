رئيس بيرو السابق يطلق على نفسه الرصاص أثناء محاولة اعتقاله

قالت السلطات في بيرو اليوم الأربعاء إن الرئيس السابق آلان جارسيا توفي في مستشفى في ليما بعدما أطلق النار على نفسه لدى وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله فيما يتصل بتحقيق فساد.

كان عمر جارسيا، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفة، 69 عاما.

وكتب الرئيس مارتين بيسكارا على تويتر إنه أصيب بالهلع لوفاة جارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.

وكان جارسيا رئيسا منذ عقود لحزب أبرا، الذي كان يوما حزبا قويا. وحكم البلاد بصفته قوميا من عام 1985 حنى عام 1990 ثم أعلن نفسه مؤيدا للسوق الحرة وفاز بولاية رئاسية أخرى من خمس سنوات في عام 2006.

وكان جارسيا قيد التحقيق فيما يتعلق بشركة أودبريشت البرازيلية للإنشاءات التي فجرت أكبر فضيحة فساد في أمريكا اللاتينية عندما أقرت علنا في عام 2016 بأنها فازت بعقود مربحة في المنطقة عن طريق دفع رشاوى.

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