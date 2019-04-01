شاهد: وكالة الفضاء الهندية تطلق 29 قمرا صناعيا

أطلقت وكالة بحوث الفضاء الهندية "إيسرو" بنجاح قمرا صناعيا لقياس الاشعاع المغناطيسي، إلى جانب 28 قمرا صناعيا آخر.

وقد أطلق الصاروخ "بي أس أل في" سي 45 من مركز داوان للفضاء جنوبي الهند، وعلى متنه أقمار صناعية تزن حمولتها 436 كيلوغراما، وهي عبارة على صاروخ الاستكشاف الهندي "إيميسات" إلى جانب 24 قمرا صناعيا من الولايات المتحدة، وقمرين صناعين من ليتوانيا وقمرا صناعيا من إسبانيا، وآخر من سويسرا.

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