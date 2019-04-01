شاهد: شرطة سريلانكا تتلف 770 كيلوغراما من الكوكايين أمام عدسات الصحافة

أتلفت السلطات اليوم، الإثنين، في سريلانكا نحو 770 كيلوغراماً من الكوكايين بحضور الصحافة، في تحدٍ جديد تفرضه سلطات البلاد على المهربين، الذين يسعون إلى تحويل الجزيرة إلى نقطة ترانزيت لبيع المخدرات في المنطقة الآسيوية.

وتقدّر قيمة كمية الكوكايين التي تمّ إتلافها بنحو 100 مليون دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقام عناصر من الشرطة بتفريغ محتويات الأكياس التي وضّبت فيها المخدرات، أمام عدسات المصورين، وذلك بحضور قاضيين كبيرين في البلاد ورئيس البلاد، ثم تمّ نقل البضائع إلى مستودعات خارج العاصمة كولومبو، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وتقول الشرطة إن نقل الكوكايين إلى المستودعان هو الخطوة الأولى قبل نقلها إلى مصنع للإسمنت حيث سيتم إتلافها في الأفران هناك.

وكانت قوات الشرطة والجمارك قد قامت بإيقاف عدّة شحنات مهربة من الكوكايين في العاميْن 2016 و2017.

ويأتي خبر إتلاف المخدرات في سريلانكا بموازاة مطالبة رئيس البلاد، مايتريبالا سيريسينا، بإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت منذ 43 عاماً، من أجل إنزالها بمهربي المخدرات.