شاهد: البرتغال تصادر طنا من الكوكايين على متن سفينة برازيلية

أفادت السلطات البرتغالية، الثلاثاء، أن مصالحها تمكنت من حجز شحنة من الكوكايين تزيد عن طن وهو ما يعادل نحو 49 مليون دولار، كانت محملة على متن سفينة صيد برازيلية، واعتقلت سبعة أشخاص كانوا على متنها، في عملية مشتركة شنتها البرتغال مع وكالات لمكافحة الإجرام في اعالى البحار قبالة سواحلها.

وقال بيان للشرطة البرتغالية إنها اكتشفت الكوكايين داخل 50 كيسا من القماش كانت ستصل على ما يبدو إلى أوروبا وإن المخدرات كانت داخل غرفة محكمة الغلق داخل سفينة الصيد، وأضاف أن كل المعتقلين من الأجانب وتتراوح أعمارهم بين 36 و64 عاما.

وتحت اسم "التراب الأبيض"، بدأت الحملة بعد تبادل معلومات بين السلطات البرتغالية والبرازيلية وشاركت فيها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.

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