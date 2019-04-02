لوس أنجلوس: إصابة 6 أشخاص بجروح أثناء تأبين مغني الراب هاسل

أصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح بينهم اثنان حالتهما حرجة، أثناء عملية تدافع اندلعت في لوس أنجلس خلال مراسم تأبين مغني الراب نيبسي هاسل، الذي قتل يوم الأحد في الحي الذي نشأ فيه جنوبي مدينة لوس أنجلوس، والمعروف بكونه معقل العصابات المسلحة.

وكان مئات الأشخاص تجمعوا بالقرب من المكان الذي أطلق فيه رجل النار على هاسل، ولم تكشف الشرطة بعد هوية مطلق النار ولا السبب الذي أدى إلى وقوع الجريمة.

وبحسب متحدث باسم شرطة المدينة فإن "من بين الأشخاص الستة المصابين قد يكون هناك من تم طعنه بسكين"، ولكن حالة الاضطراب التي سادت المكان حالت دون إعطاء الشرطة مزيدا من التفاصيل بشأن هذا الجانب، بينما ذكرت تقارير صحفية أن الطعن وقع بعد نشوب شجار خلال التأبين.

ونفت الشرطة وقوع إطلاق نار أو انفجار قد يكون وراء إثارة الهلع الذي نجمت عنه حالة تدافع. وقد تم نشر عناصر الشرطة في المكان لإعادة فرض الهدوء وتفريق الجموع.

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وكان هاسل قد لقي مصرعه جراء إطلاق النار عليه من مسافة قريبة أمام محله التجاري لبيع الملابس، دون أن يتم القبض على منفذ الهجوم الذي لاذ بالفرار على متن سيارته، وتقول وسائل إعلام محلية إن الشرطة تعرفت على هوية المهاجم.

وكان نيبسي هاسل (واسمه الحقيقي إرمياس أسغيدوم) غرد على حسابه في موقع تويتر على الانترنت قبل ساعات من مقتله قائلا: "من النعمة أن يكون لك أعداء أقوياء".

وقد بدأت مسيرة هاسل بالتأليف الغنائي أو "الميكس تايبس" وكانت أشهر أعماله "كرانشو" العمل الذي صدر سنة 2013، وفي شهر شباط/فبراير الماضي رُشّح هاسل لنيل جائزة غرامي عن ألبومه "فيكتوري لاب"، ولكن الجائزة كانت من نصيب مغني الراب "كاردي بي".