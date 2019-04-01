مقتل مغني الراب الأمريكي هاسل إثر إطلاق النار عليه في لوس أنجلوس

لقي مغني الراب الأمريكي إيرميس أسغيدوم الملقب باسم نيبسي هاسل مصرعه بعدما أطلق مجهول الرصاص عليه أمام متجر للملابس يمتلكه في شارع سلاسون بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما أصيب رجلان آخران عقب إطلاق النار، ولم يتمكن رجال الشرطة من اعتقال المجرم حتى الآن.

هوسل نشر تغريدة عبر صفحته في موقع تويتر قبل ساعتين فقط من إطلاق النار عليه قال فيها: "وجود أعداء أقوياء هو نعمة".

هاسل البالغ من العمر 33 ربيعا، أصيب بعدة طلقات نقل على إثرها للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وسبق وأن تعرض هاسل لمحاولة قتل في لندن حيث تم إطلاق النارعليه وكان حينها بمعية ابنيه وصديقته، لكنه نجا من الحادث.

هاسل كان مرشحا لجوائز غرامي العالمية للموسيقى عن فئة أفضل فيديو كليب في صنف الراب عن أغنيته "فيكتوري لاب"

وتسببت وفاة هاسل في صدمة للوسط الفني الأمريكي وكتب المشاهير كلمات في رثائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت المغنية ريهانا على موقع تويتر "غير معقول!... إن هذا يهز كياني!".

من جهته كتب المغني والمنتج فاريل وليامز على تويتر أن هاسل كان يمثل قوة "إيجابية ألهمت الملايين".

بدوره نشر جي كول تغريدة على تويتر قائلا:

"نيبسي أنت أسطورة. أحترم مسار حياتك المهنية وماذا فعلت في الحي. انكسر قلبي اليوم عندما رأيت الأخبار. أنا أصلي من أجل أهلك. "