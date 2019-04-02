شاهد: العاصمة الفنزويلية كاراكس بلا ماء ولا كهرباء

اجتاح الفنزويليون شوارع العاصمة كاراكس بسطولهم لملئها بالماء، وتوجهوا المرتفعات الجبلية والحدائق الوطنية، رغم التحذيرات من أنها ليست صالحة للشرب، وذلك في وقت انهارت شبكة التوزيع وانقطع فيه تزويد البيوت بالماء في أحياء الفقيرة والغنية على حد سواء. وبلغ سعر 5 لترات من الماء حوالي دولارين في محلات كاراكس التجارية، وهو ما لايقدر كثيرون من ذوي الدخل الضعيف على دفعه، في البلد الذي يعيش أسوأ أزمة اقتصادية، بينما لا يتجاوز الدخل الأدنى الضروري الشهري للفرد 6 دولارات شهريا. وقد زاد انقطاع التيار الكهربائي من تأزم الوضع. وأرجع رئيس البلاد نيكولاس مادورو الأزمة إلى الجفاف الذي استمر طويلا، وإلى الخصوم الذين يعرقلون عمليات التزويد الطبيعية.