روائع رافيل تنضح بحيوية متجددة مع عازفة البيانو المتألقة هيلين غريمو

تنقلنا هذه الحلقة من برنامج موسيقى إلى قاعة والت ديزني للحفلات الموسيقية في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، حيث تعيد عازفة البيانو هيلين غريمو الحياة إلى أعمال الملحن الفرنسي المخضرم موريس رافيل من خلال أداء كونشرتو صول البيانو برفقة أوركسترا لوس أنجليس وبقيادة المايسترو ليونيل برينغيير.

تخبرنا غريمو عن تأثير جولة رافيل في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي على رؤياه الموسيقية، وكيف استوحى إيقاع مقطوعاته والطاقة الهائلة التي تزخر بها تلك المقطوعات.

يصف قائد الأوركسترا المايسترو ليونيل برينغيير أداء هيلين بأنه سحري، قائلا إنها قادرة على إطلاق زخم هائل من الطاقة خلال لحظات عن طريق عزفها العذب على آلة البيانو.

استمع أيضا إلى:

غريمو التي جاءت إلى الولايات المتحدة منذ ثلاثين عاما أيضا إحياء أعمال رافيل بأسلوبها المتنوع والغني بمختلف الألوان، تقول العازفة "لطالما أحببت تلك الفكرة وهي أن تترك الشاطئ خلفك بحيث تصبح العودة أمرا مستحيلا، لكنك لا تزال بعيدا عن الشاطئ على الطرف الآخر، إنها نقطة تحول وانسلاخ."