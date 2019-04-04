شاهد: تحدي بين الرئيس الأوكراني والممثل الكوميدي الذي اكتسحه في الانتخابات الأخيرة

الانتحابات الرئاسية في أوكرانيا تجذب أنظار العالم بما فيها من طابع ديمقراطي تعيشه البلاد منذ سنوات عدة، على سبيل المثال، صوت الشعب الأوكراني بأغلبية لصالح ممثل كوميدي شاب لاختياره كرئيس للبلاد، وحصد الممثل البالغ من العمر 41 عاما على أكثر من نصف الأصوات. ووصفت المفوضية الأوروبية الانتخابات الوطنية بأنها حرة ونزيهة.

واليوم تحدى الممثل الذي جسد دور الرئيس في مسلسل تلفزيوني شهير، الرئيس الحالي بترو بوروشينكو لإجراء حوار وطني أمام الملأ. وقبل الرئيس الأوكراني التحدي. واختار الممثل الشاب الملعب الأولمبي الذي يتسع إلى نحو 70 ألف متفرج لإجراء الحوار وأعطى الرئيس الحالي مهلة 24 ساعة للتفكير في الأمر وأجابه الرئيس في شريط فيديو مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يورونيوز عربي تقدم لكم مزيجا من المقطعين ورد كل منهما على الآخر.

للمزيد على يورونيوز: