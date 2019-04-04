شاهد: حجز كميات قياسية من الكوكايين داخل قطع صابون في هونغ كونغ

تمكنت مصالح الجمارك في هونغ كونغ من ضبط كميات هائلة من الكوكايين بقيمة قاربت 13 مليون دولار، كما قامت بإعتقال شخص يشتبه بإنتمائه إلى عصابات التهريب والتجارة بالمخدرات. وقالت مصلحة الجمارك، إن عملية الحجز جرت الأربعاء إثر استهداف شقة سكنية خاصة في حي شاتين وتم حجز 91 كيلوغراماً من المخدرات، مما يجعل هذه العملية الأكبر من حيث القيمة والمبلغ خارج منطقة الموانئ.

وقال رئيس مكتب التحقيق في المخدرات هوى واي مينغ إن المشتبه به، الذي وصف بأنه "عضو أساسي" في عصابة تهريب والإتجار بالمخدرات، تم إيقافه بعد مغادرته الشقة وبحوزته 4 كيلوغرامات من الكوكايين في حقيبته. وأضاف هوى أن المشتبه به البالغ من العمر 41 عاما من سكان هونغ كونغ وهو على علاقة بجماعات الجريمة المنظمة المتمركزة في المنطقة والمعروفة باسم الثلاثة.

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وكشف هوى أن التحقيقات الأولية بدأت تُظهر أن كميات المخدرات المحجوزة وصلت إلى هونغ كونغ على متن سفينة من أمريكا الجنوبية، موضحا في نفس الوقت أن كميات الكوكايين كانت معبأة في قوالب على شكل قطع صابون أبيض مغطاة بمادة مقاومة للماء ومختومة بعلامة تجارية إما الدلافين أو الحصان أو ورقة أشجار.