شاهد: إنقاذ 64 مهاجرا في المياه الإقليمية الليبية للمتوسط

أنقذت سفينة آلان كردي التي تديرها منظمة "سي آي" الألمانية غير حكومية 64 مهاجرا، كانوا على متن زورق مطاطي في المياه الإقليمية الليبية وسط المتوسط، متجهين نحو أوروبا.

وتقول المنظمة إنها تدخلت للانقاذ، قبالة ساحل زوارة غربي العاصمة الليبية طرابلس، عندما تعذر الاتصال بالسلطات الليبية. وقد طلبت "سي آي" أن يفتح ميناء في إيطاليا أو مالطا، لقبول السفينة، وإنقاذ من في الزورق.

من جانبه قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليميني المتشدد، إن السفينة التي تحمل المهاجرين غير النظاميين لن يتم قبولها، تماما مثلما حدث من قبل مع سفن أخرى، وإنه لن يكون مرحيا بها.

ومن شأن الرفض المالطي والإيطالي قبول سفينة المنظمة الإنسانية، أن يؤدي إلى تأجيل قد يطول، لأجل إنقاذ أولئك المهاجرين، في وقت تتفاوض الدول الأوروبية وتقايض، بشأن الجهة التي ستستقبلهم.

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