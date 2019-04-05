كلوب: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم لكن سنواصل القتال

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن مانشستر سيتي منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أفضل فريق في العالم حاليا لكن ذلك لا يضمن فوزه بأربع بطولات هذا الموسم.

وتوج سيتي بالفعل بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية ويتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري الممتاز وبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب للصحفيين "سيتي يبدو أفضل فريق في العالم. برشلونة عانى قليلا (أمام فياريال يوم الثلاثاء الماضي) لكنه لا يزال في صدارة الدوري الإسباني ويؤدي مهمته بنجاح.

"يوفنتوس يبدو رائعا وحاسما في إيطاليا لكنك لا تدري حقا ما سيكون الوضع في دوري الأبطال في حال عدم قيادة كريستيانو رونالدو لفريقه الجديد إلى دور الثمانية.

"سيتي يبدو أكثر استقرارا من الآخرين لكن ذلك لا يعني أنه سيفوز بكافة مبارياته".

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وفي الوقت الذي ينصب فيه التركيز على تتويج سيتي بكافة بطولات الموسم تراجعت احتمالية فوز ليفربول بأي من الدوري الممتاز ودوري الأبطال.

ومع ذلك لا يتوقع المدرب الألماني أن يتراجع لاعبوه فيما تبقى من الموسم.

وقال كلوب "اهتم فقط بمبارياتنا وليس أمامنا سوى الفوز. سنواجه ساوثامبتون ثم بورتو البرتغالي وبعدها تشيلسي ثم بورتو مرة اخرى".

وأضاف مدرب بروسيا دورتموند السابق "لا يزال هناك الكثير من المباريات وما يمكن قوله إننا سنبذل قصارى جهدنا وسنواصل القتال للنهاية".

وسيلعب ليفربول على أرض ساوثامبتون في وقت لاحق يوم الجمعة بالدوري قبل مواجهة سيتي مع برايتون أند هوف ألبيون في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.