هل بات مستقبل عناصر الملكي على المحك؟ زيدان يرد

قال زين الدين زيدان إن لاعبيه لا يلعبون من أجل مستقبلهم في ريال مدريد وانبرى للدفاع عن المخضرم مارسيلو بعد خسارة فريقه 2-1 أمام بلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء.

ويتأخر ريال بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر بعد الهزيمة التاسعة في الدوري هذا الموسم والأولى منذ عودة زيدان ومن المتوقع إدخال تغييرات كبيرة على التشكيلة بعد الموسم الكارثي.

ويتقدم بطل الدوري 33 مرة بعشر نقاط على خيتافي صاحب المركز الرابع وقال زيدان إن الأداء في آخر ثماني مباريات لن يحدد من سيستمر ومن سيرحل.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا "الجزء الأخير من الدوري ليس اختبارا وعلينا التعامل مع اللحظات السيئة مثل هذه لكنها لن تغير شيئا.

"لعبنا ضد فريق جيد أمامه الكثير على المحك وربما كان هذا هو الفارق".

وتعرض البرازيلي مارسيلو لانتقادات عديدة هذا الموسم وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح سيرجيو ريجويلون قبل أن يعيده زيدان عندما بدأ فترته الثانية الشهر الماضي.

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وقدم المدافع البالغ عمره 30 عاما أداء متواضعا ضد بلنسية لكن زيدان دافع عن اللاعب الذي لعب دورا كبيرا في الفترة الأولى المليئة بالألقاب للمدرب الفرنسي.

وقال "مارسيلو هو مارسيلو وأحب طريقة لعبه. أعتقد أنه يقوم بعمل جيد ويتدرب باجتهاد وملتزم. إنه ليس اللاعب الوحيد الذي يعاني من موسم صعب".

وتحطمت آمال ريال في الخروج بلقب هذا الموسم عندما ودع دوري أبطال أوروبا امام أياكس أمستردام الشهر الماضي وخسارته مرتين متتاليتين أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا ثم في الدوري.

واعترف زيدان أن لاعبيه يعانون للحفاظ على تركيزهم فيما تبقى من الموسم لكنه طالبهم بالانتفاض عندما يستضيفون إيبار يوم السبت.

وأضاف زيدان "نمر بفترة صعبة جدا في موسم صعب. نفقد تركيزنا وهذا صعب بالنسبة للجميع".

وتابع "الآن كل ما أستطيع قوله هو إنني أقف بجانب اللاعبين وسيكافحون حتى النهاية. الشهران المقبلان سيشهدان الكثير من الأمور لكننا سننهي الموسم بشكل جيد ونتطلع للموسم الجديد".