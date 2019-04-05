صدفة هي أم حظ ؟ ليتواني وجد نفسه المسافر الوحيد على متن طائرة تتسع لـ 188 راكبا

قصة طريفة عاشها مواطن ليتواني أثناء سفره من بلده ليتوانيا، إلى إيطاليا، في رحلة تزلج، في 16 من شهر مارس/ آذار الماضي.

فلم يخطر أبدا على بال سيكرمانتاس ستريمايتس، أن يجد نفسه هو الراكب والمسافر الوحيد في طائرة بوينغ 737-800، تتسع لـ 188 راكبا، في رحلة من العاصمة فيلينيوس إلى برغامو الواقعة شمال إيطاليا.

ولم يرافق هذا الرجل في رحلته إلا طاقم الطائرة المكون من الطيار ومساعده، وخمسة مضيفين.

وذكرت شركة "نوفاتورس" للأسفار في منطقة البلطيق، أنها استأجرت الطائرة لنقل مجموعة من الركاب إلى إيطاليا، ولتفادي عودة الطائرة فارغة، قامت بعرض تذكرة عودة واحدة للبيع، وقام بشرائها الرجل الذي بدى سعيدا جدا وهو يلتقط صورة سيلفي وهو جالس لوحده في مقعد الطائرة.

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وقال ستريمايتس في حديثه لوكالة الأسوسيتد برس إن الرحلة التي استغرقت أكثر من ساعتين كانت "تجربة لا تتكرر في العمر مرتين".

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