حفرية تكشف وجود حوت برمائي بأربعة أرجل عاش قبل 43 مليون سنة

عثر علماء على حفريات في صحراء ساحلية بجنوب بيرو لحوت برمائي بأربعة أرجل عاش في البحر والبر قبل نحو 43 مليون عام وذلك في اكتشاف يشرح مرحلة مهمة في تطور الثديات البحرية.

وقال العلماء يوم الخميس إن الحوت، الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ويسمى بيريغوسيتوس المسالم، يمثل خطوة انتقالية حاسمة قبل أن تصبح الحيتان متكيفة بالكامل مع الحياة البحرية.

وكانت الأطراف الأربعة تقدر على حمل الحوت في البر وهو ما يعني أنه كان يتمكن من العودة إلى ذلك الساحل الصخري للاستراحة وربما الولادة قبل أن يقضي معظم وقته في البحر.

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وتنتهي أطراف الحوت بحوافر صغيرة وربما كانت‭‭‭ ‬‬‬موصولة بأغشية لمساعدته على السباحة.

وقال أوليفر لامبرت الخبير في الحفريات بالمعهد البلجيكي الملكي للعلوم الطبيعية الذي أشرف على البحث المنشور بدورية "كارنت بيولوجي" "نعتقد أن هذا النوع من الحيتان كانت تقتات داخل الماء وأن تحركاتها هناك كانت أسهل مقارنة بالبر".

ولم يكن أصل نشأة الحيتان مفهوما بشكل واضح حتى التسعينيات عندما اكتشفت حفريات للأجيال الأولى منها.

وأظهرت حفريات عدة أن الحيتان نشأت قبل أكثر من 50 مليون عام.