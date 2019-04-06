رومانيا تحصد الذهبية الأولى في جائزة أنطاليا الكبرى للجودو

حققت الرومانية أندريا شيتو بداية ممتازة ضمن بطولة الجائزة الكبرى لألعاب الجودو التي بدأت في أنطاليا التركية، يوم أمس الجمعة، حيث تمكّنت من التغلب على بطلة العالم السابقة، ضمن مواجهات فئة 52 كيلوغراماً.

وتمكنت شيتو في المواجهة النهائية من الفوز على منافستها المنغولية أورانتسي-تسيغ مونخبات، بعد أن طرحتها أرضاً مرتين متتاليتين محققة بذلك الميدالية الذهبية الأولى لكازاخستان.

شيتو بطلة العالم سابقاً في 2014 و2015 تحدثت إلى الصحافة بعد المواجهة وقالت "أحب ال جودو، أحب رمي الخصم أيضاً، هذه رياضة جميلة تقدّم لك الكثير من الفرص، الكثير من الفرص الذهنية، وأحب اللعب بالطريقة المفتوحة".

أندريا شيتو حصدت الذهبية الأولى لرومانيا

في مواجهات الرجال، نال بطل العالم سابقاً، الكازاخستاني يلدوس سميتوف الميدالية الذهبية بعد أداء جبار في منافسات فئة تحتَ الستين كيلوغراماً.

وسميتوف الذي تحدث إلى الصحافة أشار إلى مدى تطور اللعبة في بلاده قائلاً "حققت كازاخستان اليوم ميدالية ذهبية وفضية. لا حاجة إلى الكلمات بما أن الدليل على تطور اللعبة في كازاخستان وصل إلى أعلى مستوى. يمكن أن نكون مثالاً جيداً للناشئين الذين نأمُل أن يكون أداؤهم ممتازاً في المستقبل. وأنا على ثقة أنه سيكون كذلك.

في السياق، حققت الكوسوفية ديستريا كراسنيكي فوزاً على الكورية كارل كوجيونغ في مواجهة نصف النهائي الأولى، ما أتاح لها العبور إلى المواجهة النهائية حيث فازت على الكازاخستانية أتغونتسي-تسيغ غالبادراخ، محققة بذلك لقبها العالمي السادس.

وقام نائب رئيس الشباب والرياضة في تركيا، حمزة يرليكايا، بتقديم الميدالية إلى كراسنيكي.

إلى ذلك حققت تركيا أيضاً إنجازاً شبابياً أسعدت به الجماهير في اليوم الأول من البطولة، حيث تمكن مهراك أكوس، صاحب الأعوام الثمانية عشر، من تحقيق الميدالية البرونزية على حساب خصمه البرازيلي فيليبي كيتادي.