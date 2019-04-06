إيران مستعدة لتوسيع تجارة الطاقة والغاز والنفط وربط خطوط السكك الحديدية مع العراق

وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى طهران اليوم السبت (6 أبريل نيسان) في زيارة تستمر ليومين هي الأولى منذ توليه منصبه.

واستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني عبد المهدي واستعرضا حرس الشرف قبل اجتماعهما في القصر الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد وقضايا المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي عبد المهدي مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

ودعا روحاني إلى توسيع تجارة الغاز والكهرباء بين إيران والعراق والتعاون من أجل تنفيذ خطة ربط خطوط السكك الحديدية بالبلدين.

وأضاف روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بعد اجتماعه مع عبد المهدي "خطط تصدير الكهرباء والغاز وربما النفط أيضا مستمرة ونحن مستعدون لتوسيع هذه الاتصالات ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لبلدان أخرى أيضا".

كما عبر روحاني عن أمله في أن يبدأ العمل في غضون الشهور القليلة المقبلة في بناء خط سكك حديدية يربط بين البلدين بموجب اتفاق جرى إبرامه في مارس آذار.

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