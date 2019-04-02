إيران: أوامر بإخلاء 70 قرية من إقليم خوزستان الغني بالنفط بسبب خطر الفيضانات

أمرت السلطات الإيرانية الثلاثاء بإخلاء 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط جنوب غرب البلاد بسبب خطر الفيضانات بحسب ما أفادت به وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

ونسب المصدر إلى حاكم منطقة شوش قوله إن القرى تقع بالقرب من نهري دز وكرخه.

وكانت الفيضانات قد خلفت ما لا يقل عن 45 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين في شمال وجنوب إيران بعد سقوط أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد منذ عشر سنوات على الأقل. وقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ في الأقاليم الجنوبية المهددة بالفيضانات وتم إجلاء سكان عشرات القرى بالفعل.

وتضرر من الفيضانات 23 إقليما على الاقل من أقاليم إيران الأحد والثلاثين منذ أن بدأت الأمطار تهطل بغزارة على البلاد في 19 مارس آذار. ومن المتوقع أن تواجه المناطق الواقعة بغرب وجنوب غرب البلاد عواصف عاتية خلال الأيام المقبلة.