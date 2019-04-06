ترامب: لم أقرأ تقرير المحقق الخاص مولر بعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه لم يقرأ تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التحقيق في وجود اتصالات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.

وكتب ترامب على تويتر "لم أقرأ تقرير مولر بعد، رغم أن لي كل الحق في ذلك".

وأضاف "أعلم فقط بالنتائج، وأكبرها، لا تواطؤ".

وسبق وأعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار ملخصا لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر المؤلف من 300 صفحة بشأن التحقيق في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية. وخلص التحقيق إلى عدم وجود أدلة على تآمر أي من أعضاء الحملة الانتخابية لترامب مع روسيا أثناء الانتخابات.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لتحسين العلاقات مع واشنطن بعد كشف بار للملخص ودعا الولايات المتحدة للاعتراف رسميا بعدم حدوث تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب.

وشكل ملخص بار نصرا سياسيا لترامب قبيل سعيه للترشح لفترة جديدة في 2020، لكن ديمقراطيين بينهم نواب تعهدوا بالسعي للمضي قدما في تحقيقات أخرى تتعلق بأنشطة تجارية وصفقات شخصية لترامب.

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