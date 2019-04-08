تصريحات إردوغان حول الإنتخابات تتسبب في خفض قيمة الليرة التركية

انخفض سعر صرف الليرة التركية، الإثنين، عقب قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من المستحيل لمرشح المعارضة إعلان الفوز في اسطنبول بهامش ضئيل.

وسجلت الليرة التركية مستوى متدني بلغ 5.7120 مقابل الدولار يوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس التركي إن من المستحيل لمرشح المعارضة إعلان الفوز في اسطنبول بهامش بين 13 و14 ألف صوت في المدينة التي يبلغ عدد ناخبيها عشرة ملايين شخص، وذلك بينما يسعى حزبه لإعادة فرز جميع الأصوات.

وانخفضت قيمة الليرة نحو 1.58 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.6220 وتتعرض العملة، التي سجلت 5.6775 في الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية والتي أظهرت فقدان حزب أردوغان حزب العدالة والتنمية بفارق ضئيل السيطرة على كل من أنقرة واسطنبول لصالح حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.

وطعن حزب أردوغان على هذه النتائج في جميع دوائر اسطنبول وعددها 39 دائرة وهو ما تسبب في إجراء إعادة فرز جزئي أو كلي في جميع مناطق أكبر مدن البلاد.

وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وتدهور العلاقات مع واشنطن.

رجل يعد عملات ورقية فئة 200 ليرة في مكتب صرافة في تركيا رويترز

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا قد قال إن اللجنة العليا للانتخابات التي وافقت على إعادة فرز جزء من الأصوات في الانتخابات البلدية في اسطنبول دخلت في عملية تلحق الضرر بأمن صناديق الاقتراع.

وقلل إعادة فرز الأصوات الباطلة في بعض المناطق في اسطنبول وإعادة الفرز الكامل في مناطق أخرى خلال الأسبوع الماضي من الفارق بين الحزبين.

وقال كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري إنه يتوجب على قضاة لجنة الانتخابات أن يتمتعوا بالنزاهة، مضيفا أن إعادة فرز جميع الأصوات يحتاج إلى مبرر معقول.

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وأضاف أنه بعد اكتمال 92.3 في المئة من عمليات إعادة الفرز الجزئي في اسطنبول، فإن أكرم إمام أوغلو مرشح حزبه يتقدم بفارق 15722 صوتا. ويقطن المدينة حوالي 15 مليون نسمة.

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