شاهد.. رئيس بلدية في تركيا يحرق كرسيه ليثبت أنه ليس متعطشا للسلطة

بدأ رئيس بلدية منتخب في تركيا ولايته بداية جريئة حيث أشعل النار في كرسي رئيس البلدية يوم الاثنين أول أبريل / نيسان لإثبات أنه ليس متعطشا للسلطة.

وأُقيمت "مراسم حرق الكرسي" في منطقة البستان في إقليم كهرمراس الجنوبي لرئيس البلدية الجديد محمد جوربوز الذي كان مرشحا لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وخلال كلمة في المناسبة، حث جوربوز أنصاره على أن يكونوا متواضعين وتعهد بالعمل الجاد للتغلب على أوجه القصور.

وتعرض أردوغان لانتكاسة شديدة في الانتخابات المحلية يوم الأحد 31 مارس / آذار حيث فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على العاصمة أنقرة للمرة الأولى في انتخابات محلية واعترف فيما يبدو بالهزيمة في اسطنبول، كبرى مدن البلاد.

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