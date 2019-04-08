تراجع الصادرات والواردات الألمانية أكثر مما هو متوقع

سجل الاقتصاد الألماني أقوى اقتصادات أوروبا أضعف نسبة نمو خلال الربع الأول من السن الحالية. وأظهرت احصائيات للمكتب الفيدرالي للإحصاء أن الصادرات سجلت انخفاضا بنحو 1.3% وهي النسبة الأقل خلال 12 شهرا، وانخفضت الصادرات كذلك بنحو 1.6%.

وتعود أسباب هذا التراجع إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والمخاوف المتنامية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، واحتمال فتور للاقتصاد الصيني وظهور مشاكل في أسواق صاعدة أخرى.

وكانت مؤسسات اقتصادية رائدة خفضت توقعاتها بشان النمو لسنة 2019. وعلى مدى العشر سنوات الماضية حققت ألمانيا نتائج اقتصادية إيجابية، ولكنها شارفت على حالة من الركود نهاية السنة الماضية، مسجلة أضعف نسبة نمو خلال خمس سنوات في 2018.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

قطر تقاضي بنوكا في لوكسمبورغ ودول خليجية بتهمة التلاعب بعملتها

شاهد: الملك عبد الله يفتتح المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت