إيران :تصنيف أمريكا الحرس الثوري منظمة إرهابية قد يهدد السلم والاستقرار

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم أن مجلس الأمن الأعلى صنف الجيش الأمريكي منظمة إرهابي، واستنكر تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية، معتبرا أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي.

وقال التلفزيون نقلا عن مسؤول:"ليس لأي دولة أخرى الحق القانوني في اعتبار قوة مسلحة في دولة أخرى إرهابية... نفوذ إيران في الشرق الأوسط ونجاحها في محاربة الدولة الإسلامية من الأسباب التي أدت إلى التصنيف".

وصنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة لم يسبق لها مثيل من شأنها أن تزيد التوتر في الشرق الأوسط.

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