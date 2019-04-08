مساهمو نيسان يصوتون لصالح استبعاد غصن عن مجلس الإدارة

صوت المساهمون في نيسان اليوم الاثنين (8 أبريل نيسان) لصالح استبعاد رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن من عضوية مجلس الإدارة ليقطعوا بذلك آخر علاقة له بشركة صناعة السيارات اليابانية.

وبحسب إعلانات صدرت خلال الاجتماع الطارئ، قرر المساهمون أيضا استبعاد عضو مجلس إدارة آخر هو غريغ كيلي، واختاروا رئيس مجلس إدارة رينو الفرنسية جان دومينيك سينار عضوا في المجلس.

ألقى ممثلو ادعاء يابانيون القبض على رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن للمرة الرابعة الأسبوع الماضي بتهمة محاولة التربح بما يعادل خمسة ملايين دولار على حساب نيسان وهو ما ربطته تقارير إعلامية بمدفوعات قدمتها نيسان لشركة عمانية.

وتمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول كبير في السقوط المشين للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان والذي كان ذات يوم محل تقدير كبير. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة.

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