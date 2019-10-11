إقالة المدير العام لشركة "رينو" للسيارات تياري بولوريه من منصبه

أعلنت مجموعة "رينو اس آ" الفرنسية لصناعة السيارات الجمعة أن مديرها العام تياري بولوريه أقيل من منصبه، وتم تعيين المديرة المالية كلوتيلد ديلبو فورا في مكانه لفترة انتقالية، بعد اجتماع استثنائي لهذا المجلس.

وقالت "رينو" في بيان إن "مجلس الإدارة قرر إنهاء مهام المدير العام "رينو اس آ"، تياري بولوريه بمفعول فوري، وأضافت أن مجلس الإدارة قرر تعيين السيدة كلوتيلد ديلبو مديرة عامة "لرينو اس آ" لفترة انتقالية وبمفعول فوري أيضا.

وكان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة الذي لم يعلن عن انعقاده قبل الخميس، يهدف إلى البت في مصير بولوريه. وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس إن بولوريه كان حاضرا وتحدث خلال الاجتماع، موضحا أنه واجه انتقادات "لمشاكل في الإدارة والأداء".

وتشكل هذه الخطوة طريقة لطي صفحة رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن، الذي أقيل أيضا بعد توقيفه ومحاكمته في اليابان بتهم مالية.

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