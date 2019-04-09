روحاني: الحرس الثوري يتصدى للإرهابيين في الشرق الأوسط من العراق إلى سوريا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحرس الثوري يتصدى دائما للإرهابيين في الشرق الأوسط من العراق إلى سوريا.

ودافع الرئيس الإيراني في خطاب القاه بمناسبة مراسم اليوم الوطني للتقنية النووية عن الحرس الثوري ووصفه بأنه حامي الجمهورية الإسلامية وذلك بعد يوم من تصنيف الولايات المتحدة للحرس منظمة إرهابية أجنبية.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيوني الإيراني على الهواء "الحرس ضحى بحياته لحماية شعبنا وثورتنا (الإسلامية عام 1979).. واليوم تدرجه أمريكا التي تحمل ضغينة للحرس على قائمتها السوداء (للجماعات الإرهابية)".

وأكد الرئيس الإيراني ان طهران ستقاوم الضغوط الأمريكية محذرا من أنه في حال تواصلت هذه الضغوط فان إيران سوف تشرع في انتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر8).

وكانت الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اعلن الأثنين أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

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